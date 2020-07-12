Дело Сергея Фургала может рассматривать суд присяжных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Адвокат, член Совета при Президенте РФ по правам человека Шота Горгадзе предполагает, что митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ему не помогут, а лишь навредят. Он считает, что разбираться в его деле должен суд присяжных.

Горгадзе в своем Telegram-канале отметил, что тяжесть статей («организация убийства» и «покушение на убийство» — прим.ред.), предъявленных губернатору Фургалу, подсудно суду присяжных. И если арестованный выберет суд присяжных, то его судьбу будет решать не профессиональный судья, а «гражданское общество». «Какой смысл в уличных акциях, когда состав присяжных, т. е. общество (в том числе возможно и те, кто сегодня был на улице) будет выносить вердикт?! Пора научиться жить в правовом поле и пользоваться теми правовыми механизмами, которые даны обществу Законом», — подчеркивает правозащитник.

Горгадзе напомнил, что отбор присяжных проводится из приглашенных граждан, выбранных в случайном порядке. «Формирование состава присяжных, заведомо настроенное на обвинение, невозможно. Это подтвердит самый либерально настроенный правозащитник», — отметил адвокат. Он также заметил, что «улица и пикеты не самый действенный инструмент, а иногда и откровенно вредный».

Ранее в ГУ МВД Хабаровского края на митинг в поддержку арестованного губернатора вышли около 12 тысяч человек. В ведомстве полагают, что за организацией стихийного митинга стоят члены команды Фургала. В разговоре с URA.RU политтехнолог Алена Август также отметила работу команды арестованного губернатора. По ее мнению, задача его соратников могла быть не просто в том, чтобы продемонстрировать Москве популярность арестованного губернатора среди населения, но и создать миф о самых массовых митингах на Дальнем Востоке, чтобы обезопасить себя от возможного внимания правоохранительных органов.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийства, объяснили задержание губернатора декриминализацией Дальнего Востока. Суд арестовал его до 9 сентября. Через два дня после задержания в Хабаровске начались митинги в поддержку губернатора. В разговоре с URA.RU дальневосточные политологи предсказывали масштабные протесты в регионе.

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