Сегодня, 13 июля, — 215-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 125-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 13 105 606 случаев заражения коронавирусом (+59 211). Скончались 572 972 пациента с COVID-19 (+1 543), 7 625 449 инфицированных выздоровели (+50 716).
Больше всего случаев заражения обнаружено в США (3 418 067). На втором месте находится Бразилия (1 866 176), далее идет Индия (889 397). В России зарегистрировано 734 174 случаев заражения вирусом. Выздоровели 504 964 человека, 11 474 пациента с COVID-19 погибли.
На Урале за минувшие сутки больше всего новых зараженных обнаружено в ХМАО (+270). В Свердловской области нашли 218 инфицированных, в ЯНАО — 205, в Челябинской области — 134. В Пермском крае выявлен 71 случай, в Тюменской области — 85. Меньше всего заболевших в Курганской области (+64).
Когда изобретут средство от коронавируса
Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 14—15 августа. По его словам, возможно, частные компании приступят к производству препарата в сентябре. В институте Гамалеи также надеются, что
В госпитале имени Н. Н. Бурденко второй компонент вакцины от коронавируса ввели 20 добровольцам на 21-е сутки после первого. В Минобороны сообщили, что их
У российского противовирусного препарата «Триазавирин», который дают в Свердловской области всем заразившимся новым коронавирусом, не обнаружили
Ситуация в России
В России разрешили открыть кинотеатры при наличии решений высших должностных лиц субъектов РФ. Также будет необходимо соблюдать требования и рекомендации Роспотребнадзора по борьбе с распространением коронавируса.
Авиакомпания Тurkish Airlines заявила, что намерена возобновить авиасообщение с Россией 1 августа. Первые города, куда будут совершены полеты — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону и Сочи. Посольство Венгрии в Москве опровергло заявление о том, что страна готова открыть границы для российских туристов, не зараженных коронавирусом. В диппредставительстве заявили, что их сообщение о смягчении ограничений при въезде в страну было не так интерпретировано.
Президент России Владимир Путин заявил, что смертность от коронавируса в процентном соотношении в РФ намного ниже, чем в других странах. По данным Роспотребнадзора, смертность на 100 тысяч человек в стране не достигает 1%.
«Ростех» придумал гаджет, защищающий от большинства известных вирусов. Специальную маску можно будет носить несколько лет, и заряжаться она будет от аккумулятора.
Ситуация в мире
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Мнения экспертов
Доктор медицинских наук, пульмонолог из университета Монпелье во Франции Жан Буске считает, что квашеная капуста и капустный салат помогают организму в борьбе с коронавирусом. Он отметил, что питанию больных уделяется мало внимания, а в азиатских странах, где этот продукт является частью обычного рациона, уровень смертности относительно низкий.
Британские ученые пришли к выводу, что коронавирус, может
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