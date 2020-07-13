В России изобрели защитную маску, которую можно носить годами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 13 июля, — 215-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 125-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 13 105 606 случаев заражения коронавирусом (+59 211). Скончались 572 972 пациента с COVID-19 (+1 543), 7 625 449 инфицированных выздоровели (+50 716).

Больше всего случаев заражения обнаружено в США (3 418 067). На втором месте находится Бразилия (1 866 176), далее идет Индия (889 397). В России зарегистрировано 734 174 случаев заражения вирусом. Выздоровели 504 964 человека, 11 474 пациента с COVID-19 погибли.

На Урале за минувшие сутки больше всего новых зараженных обнаружено в ХМАО (+270). В Свердловской области нашли 218 инфицированных, в ЯНАО — 205, в Челябинской области — 134. В Пермском крае выявлен 71 случай, в Тюменской области — 85. Меньше всего заболевших в Курганской области (+64).

Когда изобретут средство от коронавируса

Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 14—15 августа. По его словам, возможно, частные компании приступят к производству препарата в сентябре. В институте Гамалеи также надеются, что прививать от COVID-19 будут бесплатно в больницах.

В госпитале имени Н. Н. Бурденко второй компонент вакцины от коронавируса ввели 20 добровольцам на 21-е сутки после первого. В Минобороны сообщили, что их самочувствие после вакцинации оценивается как хорошее, а повторное введение одного и того же гена закрепляет и усиливает протективный иммунитет, увеличивая продолжительность его действия.

У российского противовирусного препарата «Триазавирин», который дают в Свердловской области всем заразившимся новым коронавирусом, не обнаружили серьезных побочных эффектов . Лишь от некоторых пациентов поступают жалобы на работу желудочно-кишечного тракта.

Ситуация в России

В России разрешили открыть кинотеатры при наличии решений высших должностных лиц субъектов РФ. Также будет необходимо соблюдать требования и рекомендации Роспотребнадзора по борьбе с распространением коронавируса.

Авиакомпания Тurkish Airlines заявила, что намерена возобновить авиасообщение с Россией 1 августа. Первые города, куда будут совершены полеты — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону и Сочи. Посольство Венгрии в Москве опровергло заявление о том, что страна готова открыть границы для российских туристов, не зараженных коронавирусом. В диппредставительстве заявили, что их сообщение о смягчении ограничений при въезде в страну было не так интерпретировано.

Президент России Владимир Путин заявил, что смертность от коронавируса в процентном соотношении в РФ намного ниже, чем в других странах. По данным Роспотребнадзора, смертность на 100 тысяч человек в стране не достигает 1%.

«Ростех» придумал гаджет, защищающий от большинства известных вирусов. Специальную маску можно будет носить несколько лет, и заряжаться она будет от аккумулятора. Испытания новинки закончатся до конца июля.

Ситуация в мире

Около 10 млн детей в мире могут бросить школу после пандемии из-за бедности. Особую угрозу сложившаяся ситуация представляет для 12 стран, в число которых входят государства Африки, а также Йемен и Афганистан.

Британские молекулярные биологи использовали клетки иммунной системы лам для создания миниатюрных антител, которые могут соединяться с частицами коронавируса нового типа и мешать им проникать в клетки. Благодаря своим размерам нано-антитела более стабильны, поэтому они лучше переносят нагрев и агрессивные химические среды, в том числе попадание в желудок и кишечник.

Миллионеры из США и стран Западной Европы попросили повысить им налоги . Таким образом они хотят помочь в борьбе с коронавирусом.

В Казахстане провели минуту молчания в память о жертвах коронавируса. Карантин в стране продлится до конца июля.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал лечиться от коронавируса с помощью меда . Он пообщался с пчеловодами и пообещал им поддержку со стороны государства.

Мнения экспертов

Доктор медицинских наук, пульмонолог из университета Монпелье во Франции Жан Буске считает, что квашеная капуста и капустный салат помогают организму в борьбе с коронавирусом. Он отметил, что питанию больных уделяется мало внимания, а в азиатских странах, где этот продукт является частью обычного рациона, уровень смертности относительно низкий.

Британские ученые пришли к выводу, что коронавирус, может оказывать негативное воздействие на сердце и вызывать патологические изменения в работе органа.