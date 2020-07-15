Комарова будет работать в советском районе, где из-за лесных пожаров объявлен режим ЧС Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отменила совещание с уральским полпредом президента РФ Николаем Цукановым, которое должно было пройти в Югорске, из-за лесных пожаров в регионе. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Это обычная практика. Нельзя быть в двух местах одновременно. Для этого есть заместители губернатора», — сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что глава региона будет работать в Советском районе, где из-за лесных пожаров объявлен режим ЧС. Участие в совещании вместо Комаровой примет заместитель главы региона Геннадий Бухтин.

Ранее сообщалось, что в совещании, посвященном борьбе с коронавирусом, кроме Комаровой примут участие губернаторы Свердловской и Челябинской областей Евгений Куйвашев и Алексей Текслер. «Губернатор Югры Наталья Комарова завтра, 16 июля, работает в Советском районе и Югорске», — заявляли в департаменте общественных и внешних связей Югры.

URA.RU также сообщало, что в регион прилетят глава МЧС России Евгений Зиничев и министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. Причина визита — ситуация с лесными пожарами.

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