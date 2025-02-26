Украина достигла пределов возможностей по мобилизации и теперь будет стимулировать добровольчество среди молодежи финансовыми мерами, сообщил посол Украины в Варшаве Василий Боднар в эфире польской радиостанции RMF FM. По его словам, большинство граждан, которые должны были получить повестки, уже мобилизованы, из-за чего традиционная мобилизация перестает быть эффективной.
«Мы не можем действовать лишь в рамках мобилизации, поскольку большинство людей, которым должна прийти повестка, были мобилизованы. Нет такого [необходимого] количества людей, которых можно было бы получить по мобилизации», — заявил Василий Боднар. Он также указал на активный поиск финансовых инструментов для привлечения молодежи до 25 лет в Вооруженные силы Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский хочет заманивать 18-летних ребят на фронт выгодными контрактами. Ранее в США выразили мнение о том, что Украине следует снизить возрастной порог мобилизации до 18 лет. В ответ на подобные призывы со стороны западных лидеров, президент Украины Владимир Зеленский обратился к ним с просьбой предоставить дополнительную военную технику и оружие для Вооруженных сил Украины., напоминает «Царьград».
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