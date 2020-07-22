В России испытывают новый вертолет для спецназа

Машина была сконструирована на основе вертолета Ми-8 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России начались летные испытания нового вертолета для спецназа Ми-8АМТШ-ВН. Об этом сообщил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. Ожидается, что первый этап испытаний завершится в ноябре. В дальнейшем к полетам привлекут еще две машины этого типа.

«Строительство вертолетов идет параллельно с проведением ОКР [опытно-конструкторские работы]. Национальный центр вертолетостроения уже приступил к полетам», — рассказал ТАСС Богинский.

По словам индустриального директора авиационного комплекса госкорпорации «Ростех» Анатолия Сердюкова, технический облик Ми-8АМТШ-ВН был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов в современных военных конфликтах. Главная особенность — применение на фермах спецподвески двух курсовых пулеметов калибра 12,7 миллиметра, уточняет «Национальная служба новостей». «Высотные двигатели увеличенной мощности, расширенный состав вооружения, усиленная защита и другие особенности позволяют использовать машину для спецопераций в самых сложных условиях», — поделился Сердюков.

В военных кругах новый тяжеловооруженный и бронированный вертолет Ми-8АМТШ-ВН называют «летающим танком». Ранее в Минобороны РФ сообщили, что машина будет использоваться для переброски бойцов спецназа. Также с ее помощью военные смогут ликвидировать наземные, морские и воздушные цели на расстоянии до 20 км при любых погодных условиях.