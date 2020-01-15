Минобороны вооружит спецназ «летающими танками»

Новую боевую единицу сконструируют на основе вертолета Ми-8 Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 2020 году российский спецназ примет на вооружение новый тяжеловооруженный и бронированный вертолет Ми-8АМТШ-ВН, который в военных кругах называют «летающим танком». Первые испытания боевая машина пройдет этой осенью.

«Нужен своего рода летающий танк. Это эффективнее, чем поддерживать бойцов из БМП или танков — с воздуха лучше видно обстановку», — цитируют «Известия» полковника и заместителя председателя Союза десантников России Валерия Юрьева.

В Минобороны отмечают, что машина будет использоваться для переброски бойцов спецназа. Также с ее помощью военные смогут ликвидировать наземные, морские и воздушные цели на расстоянии до 20 км при любых погодных условиях. Новинка будет иметь несколько модификаций в зависимости от количества вооружений. В наиболее «утяжеленной» версии машина сможет перевозить до четырех ракет «Гермес», восьми сверхзвуковых снарядов «Атака» или до двух тонн авиабомб.

В ведомстве рассчитывают, что спецназ получит прототип с арсеналом управляемых ракет уже в конце года. Всего на разработку и поставку первых десяти «летающих танков» министерство выделило более 800 млн рублей. Поставщиком выступает холдинг «Вертолеты России».

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