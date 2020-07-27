26 июля 2020
25 июля 2020
24 июля 2020

Челябинский губернатор ушел в отпуск. Власть в регионе отошла к первому заму

© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер голосует на избирательном участке. Челябинск, текслер алексей, текслер ирина
Алексей Текслер взял отпуск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уходит в отпуск с 27 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. Исполнять его обязанности будет первый вице-губернатор Виктор Мамин.

«Губернатор Алексей Текслер ушел в недельный отпуск. Он проведет его с семьей. Исполнение обязанностей губернатора возложено на первого заместителя Виктора Мамина», — заявили URA.RU в пресс-службе Текслера

Как отметили в в пресс-службе, Текслер контролирует ситуацию в регионе, получает ежедневные сводки и отчеты по ранее данным поручениям. Это первый отпуск губернатора с начала года.

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Политика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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