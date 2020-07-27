Алексей Текслер взял отпуск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уходит в отпуск с 27 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. Исполнять его обязанности будет первый вице-губернатор Виктор Мамин.

«Губернатор Алексей Текслер ушел в недельный отпуск. Он проведет его с семьей. Исполнение обязанностей губернатора возложено на первого заместителя Виктора Мамина», — заявили URA.RU в пресс-службе Текслера

Как отметили в в пресс-службе, Текслер контролирует ситуацию в регионе, получает ежедневные сводки и отчеты по ранее данным поручениям. Это первый отпуск губернатора с начала года.