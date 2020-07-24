Каким будет День города в Екатеринбурге во время карантина

Салют на день города можно будет увидеть в трех разных локациях Екатеринбурга Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

День города в Екатеринбурге в 2020 году пройдет без массовых мероприятий, но с онлайн-конкурсом «Мисс Екатеринбург». Об этом рассказал мэр Александр Высокинский.

«Массовых мероприятий не будет, но планируется городская свадьба. Мы ее будем проводить. У нас будут мероприятия по „Мисс Екатеринбург“. Посмотрим, как можно будет выбрать самую красавицу, но в режиме онлайн. У нас будут мероприятия по культурным программам вместе с нашими коллегами с FM-радиостанций. Попробуем сделать красивый проект», — отметил глава города.

Высокинский также отметил, что решение по салюту будет принято 5—8 августа. Учитываться будет ситуация по заболеваемости коронавирусом. «Будем стараться переходить к формату трех точек без [развоза] общественным транспортом, чтобы потом все могли спокойно разойтись, разъехаться. Потому что после салютов в общественном транспорте мы социальную дистанцию не обеспечим точно. Пока мы испытываем точки — Динамо, Академический, Уралмаш», — уточнил он.

Ранее инсайдеры URA.RU сообщали, что из-за критической ситуации с коронавирусом в Свердловской области может быть отменен День города в Екатеринбурге. Если обстановка не выровняется, в регионе могут ввести жесткий карантин, вплоть до запрета на выход из дома, как это было в Москве, или комендантский час.