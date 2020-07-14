Екатеринбург рискует остаться без Дня города из-за коронавируса

Официальная статистка не отражают реальную картину в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

День города в Екатеринбурге может быть отменен из-за критической ситуации с коронавирусом в регионе, сообщают инсайдеры URA.RU. Число заболевших в Свердловской области не снижается с начала лета, и есть риск, что в регионе развивается московский сценарий течения эпидемии. Но уральский регион рискует не справиться, и это приведет к введению жесткого карантина, вплоть до запрета на выход из дома, как это было в Москве, или комендантского часа, делятся источники информагентства.

Решение об отмене массовой части Дня города должно быть принято в ближайшее время, пока не начали заключать контракты с подрядчиками на проведение мероприятия. Праздник намечен на 15 августа. В пресс-службе мэрии URA.RU пояснили, что решение о формате мероприятия еще не принято. «Оно (решение — ред.) будет зависеть прежде всего от эпидемиологической ситуации в Екатеринбурге и регионе в целом», — сообщила представитель администрации города Виктория Мкртчян. Примерную дату принятия решения по Дню города в пресс-службе не назвали.

В регионе снизили количество проводимых тестов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловская область входит в топ-5 регионов России по числу заболевших. Ежедневно с начала июня в регионе выявляют не меньше 200 пациентов с коронавирусом. От коронавируса в регионе не застрахован никто, даже люди, которые располагают всеми ресурсами, чтобы обезопасить себя от инфекции. В начале июля коронавирус выявили у одного из членов комитета по бюджету в Заксобрании Свердловской области, после чего все депутаты сдали пробы на наличие вируса. Всех контактных с сотрудником отправили на самоизоляцию, как до этого — комитеты по социальной и региональной политике. В администрации губернатора в выходные планировали провести масштабную санитарную обработку помещений после того, как у двух высокопоставленных чиновников выявили коронавирус. В начале июля в больнице для коронавирусных пациентов умерла депутат гордумы Екатеринбурга Елена Дерягина, позднее стало известно о заражении депутата Владимира Крицкого.

Официальная статистика показывает, что уже больше месяца регион находится на плато, и тенденции к снижению не наблюдается. Последние данные показывают, что заболевших в регионе выявляют больше, чем выписывают выздоровевших. За последнюю неделю, с 6 по 12 июля, было зафиксировано 1876 зараженных, выписано 1554 пациента. Также на прошлой неделе в Свердловской области были высокие цифры по смертности пациентов, например, в пятницу выявили 10 умерших, в среднем в день умирает два человека. За все время в регионе от коронавируса умерли, по официальным данным, больше 160 человек. Смерти, не связанные напрямую с инфекцией, в эту статистику не попадают.

У части пациентов коронавирус осложняет течение сопутствующих заболеваний, но такие летальные случаи не считаются смертью от вируса, рассказывал ранее главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

«COVID-19 может „подвинуть“ это заболевание, активировать его», — приводятся его слова на официальном портале регионе. По словам Харитонова, реальная причина смерти выясняется патологоанатомами при вскрытии.

Источник информагентства в медицинских кругах поясняет, что критерии госпитализации людей с подозрением на коронавирус, согласно указу Минздрава РФ, изменили. В больницу попадают пациенты с признаками дыхательной недостаточности, высокой температурой, которая держится в течение нескольких дней или с сопутствующими заболеваниями, представляющими риски. «Есть у них подтвержденный коронавирус или нет, в целом, безразлично», — пояснил инсайдер. Он подчеркнул, что число подтвержденных случаев зависит от того, какое количество тестов проводят, и если в регионе их делают меньше, чем раньше, то снижается и количество выявленных зараженных. Изменение критериев госпитализации и снижение проводимых тестов приводит к сильному разрыву между зараженными и госпитализированными. «В день могут выявить 250 случаев, а на госпитализацию попадет 500 человек», — объяснил собеседник. Новые заразившиеся относятся к первой волне коронавируса, говорят инсайдеры. Вторая, по прогнозам экспертов, начнется осенью. Вирусологи высказывают надежду, что количество заражений будет постепенно снижаться, но точный прогноз пока дать нельзя. «Динамика этой болезни своеобразная, эпидемия не затухает. Сейчас трудно сказать, будет ли нарастание», — пояснил в разговоре с URA.RU вирусолог Алексей Аграновский.

В Москве пик коронавируса пришелся на майские праздники, после чего число заболевших начало снижаться. По словам Аграновского, сейчас в Москве часть перепрофилированных под коронавирусных пациентов коек возвращают обратно для плановых пациентов. В Свердловской области осталось меньше 15% от всех коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом, недавно власти решили задействовать госпиталь в «Экспо центре», который за пару дней до этого решили расформировать. Корреспондент информагентства обратился за комментарием в оперативный штаб по борьбе с инфекцией в регионе. На момент публикации материала ответ не поступил.

Коронавирус выявляют у чиновников и депутатов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Идея повторного введения карантина становится более реальной, особенно, если посмотреть на опыт других стран. Источники URA.RU рассказывают, что такой вариант исключать нельзя, основываясь на опыте Казахстана или Черногории. В этих странах в начале июля жесткие ограничения ввели во второй раз, поскольку число заражений не уменьшалось. Один из собеседников URA.RU обозначил, что многие люди сейчас не соблюдают предписанные правила, а владельцы бизнеса не контролируют клиентов. В качестве примера он привел масочный режим, которого придерживаются далеко не все граждане, например, многие без масок ходят в магазин и ездят в общественном транспорте. По словам инсайдера, изменить это можно только жестким контролем со стороны надзорных органов, например, несколько крупных штрафов владельцам магазинов, которые не контролируют, носят ли посетители маски, могут быстро улучшить ситуацию.

Однако, по оценке источника, надзорные органы не торопятся сильнее контролировать ситуацию. Причины такого поведения не известны, добавил один из собеседников URA.RU. Получить комментарий от регионального управления Роспотребнадзора не удалось, официальный представитель ведомства находится в отпуске. В письме, отправленном пресс-секретарем Роспотребнадзора, говорится, что представителям СМИ стоит какое-то время обойтись без комментариев от ведомства. URA.RU отправило запрос на общий адрес областного Роспотребнадзора.