Гордон заявила, что будет защищать отца Сергия Instagram Екатерины Гордон

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Необходимо защитить схиигумена Сергия, открыто и бесстрашно выступившего против Путина и верхушки РПЦ. Такое мнение высказала тележурналистка и юрист Екатерина Гордон.

«Я лично и моя компания будет защищать Сергия от провокаций, устроенных оккупантами России, клеветы и откровенной? пакости, устроенной? Собчак […]мне очевидно, что вы провокатор и подлец, исполняющий? заказ», — написала Гордон в своем аккаунте Instagram.

Гордон добавила, что телеведущая Ксения Собчак много раз глумилась над церковью. Также она добавила, что журналистка могла бы защищать воспитанников из детдомов, но ей нет до этого дела. «Вы врете постоянно! Вы провокатор без сердца и больше никто […] то, что вы делаете теперь — настоящая война — и время всем выбрать, на чьей? каждый? стороне», — подвела итог Гордон.

Екатеринбургская епархия лишила схиигумена Сергия (Романова) права проповедовать за то, что он предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса. После того, как из обители сбежала игуменья с монахинями, старец перевел монастырь под свое прямое управление. К моменту рассмотрения дела схиигумена в церковном суде появилась информация о насилии над подростками в монастыре — в результате схиигумена лишили сана священника.

Ксения Собчак опубликовала на своем канале в YouTube двухчасовой фильм, посвященный схиигумену Сергию и его монастырю. Документальная лента включает в себя фрагменты проповедей отца Сергия, проводимых им обрядов изгнания бесов, высказывания о схиигумене известных людей, интервью представителя екатеринбургской епархии (о том, почему РПЦ позволила стать священником и проводить службы отцу Сергию, совершившему убийства). Но центральным местом фильма стали воспоминания бывших послушников обители о пережитых ими фактах насилия.