Глава Екатеринбурга Александр Высокинский продолжает революционную коммуникацию с горожанами. До 16:00 понедельника (27 июля) URA.RU через
За реакцией на самые волнующие проблемы жителей Железнодорожного района можно следить в онлайн-трансляции рейда Высокинского, которая будет организована 28 июля в telegram-канале «Екатеринбург» и viber-канале «
В этом месяце мэр Екатеринбурга объехал уже четыре района (Ленинский, Кировский, Чкаловский и Орджоникидзевский). Перед последним рейдом — в Орджоникидзевский район — подписчики URA.RU в Telegram и Viber задали мэру несколько десятков вопросов. Наиболее популярные из них, как и обещало агентство, были включены в программу объезда и не остались без реакции главы города.
На остальные вопросы Высокинский лично обещал ответить в ближайшее время. Кроме того, в аккаунтах URA.RU в Telegram и Viber будут опубликованы ответы на вопросы жителей Чкаловского и Кировского районов Екатеринбурга, которые так же ранее были направлены в администрацию.