Александр Высокинский продолжает собирать вопросы от читателей URA.RU Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский продолжает революционную коммуникацию с горожанами. До 16:00 понедельника (27 июля) URA.RU через специальную форму собирает вопросы по проблемам Железнодорожного района, в который мэр отправится с проверкой 28 июля. В ходе инспекции он будет задавать чиновникам не только свои вопросы, но и читателей URA.RU, которые редакция оперативно передаст ему 27 июля.

За реакцией на самые волнующие проблемы жителей Железнодорожного района можно следить в онлайн-трансляции рейда Высокинского, которая будет организована 28 июля в telegram-канале «Екатеринбург» и viber-канале « Екатеринбург ». На этих же площадках URA.RU 31 июля проведет трансляцию объезда Высокинским Верх-Исетского района. Свои вопросы уже можно оставлять в форме по ссылке .

В этом месяце мэр Екатеринбурга объехал уже четыре района (Ленинский, Кировский, Чкаловский и Орджоникидзевский). Перед последним рейдом — в Орджоникидзевский район — подписчики URA.RU в Telegram и Viber задали мэру несколько десятков вопросов. Наиболее популярные из них, как и обещало агентство, были включены в программу объезда и не остались без реакции главы города.

На остальные вопросы Высокинский лично обещал ответить в ближайшее время. Кроме того, в аккаунтах URA.RU в Telegram и Viber будут опубликованы ответы на вопросы жителей Чкаловского и Кировского районов Екатеринбурга, которые так же ранее были направлены в администрацию.