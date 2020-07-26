Остаться без прививки от COVID-19 для детей может быть безопаснее Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

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Вакцинацию от коронавируса в первую очередь должны были пройти дети, заявил URA.RU иммунолог и академик РАН Виталий Зверев. Однако в России этого не произойдет, поскольку созданный препарат рассчитан только на взрослых. Кроме того, от непроверенной вакцины могут возникнуть серьезные побочные действия — особенно опасными они будут для детей.

«По опыту работы с другими вакцинами могу сказать, что в первую очередь вакцинация должна проходить среди детей: именно они, как правило, приносят инфекцию в семью. Но никаких испытаний вакцины на детях не проводилось, поэтому о том, что они будут привиты от коронавируса, сейчас не может быть и речи», — объяснил Зверев.

По словам ученого, иммунный ответ у взрослых и детей проходит по-разному, поэтому следует создавать различные вакцины. «Грамотно было бы первым делом решить, для кого делается вакцина: для взрослых или детей, для здоровых людей или тех, у кого есть хронические заболевания. Однако уже с начала работы над вакциной все пошло неправильно — многие детали не были продуманы», — подчеркнул специалист.

Как отметил вирусолог, если будет создана вакцина от COVID-19 для детей, то ставить прививку следует только детям с хроническими заболеваниями. Это связано с тем, что здоровые легко переносят болезнь и не нуждаются в вакцинации — особенно с учетом того, что от препарата могут быть побочные эффекты.

«Вирус действует на клеточный иммунитет. У него есть несколько генов, которые блокируют систему интерферонов, а они играют важную роль в выработке иммунитета, — рассказал специалист. — Очень часто с такими вирусами бывает такая неприятность, которая произошла из-за вакцины от лихорадки Денге. Препарат в организме вызвал очень сильный антительный ответ — гипериммунную реакцию, при которой клетки системы становятся разбалансированы. В результате на Филиппинах умерли десятки детей, прошедших вакцинацию. Еще одним осложнением у детей может стать инвагинация кишечника (непроходимость кишечника — прим. ред.) — такое произошло во время первой ротавирусной вакцины».

Ранее бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор», профессор вирусологии и разработчик первой вакцины от коронавируса Александр Чепурнов предупредил, что некоторые белки в различных вирусах, которые могут быть и в COVID, способны изменять иммунный ответ и другие физиологические параметры организма. Поэтому врачи отметили, что вакцину от коронавируса получат не все, передает телеканал « Царьград».

В июле глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для детей будет создана отдельная вакцина от коронавируса, но препарат появится нескоро. Однако позже директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что в течение полугода после того, как ученые получат положительный опыт применения вакцины от коронавируса у взрослых, начнутся испытания лекарства для детей.