В России вакцину от коронавируса проверят на детях

Для детей необходим особый препарат от инфекции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В течение полугода после того, как ученые получат положительный опыт применения вакцины от коронавируса у взрослых, начнутся испытания лекарства для детей. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Мы готовим документацию для того, чтобы в течение полугода, когда будут проведены все формальности, связанные с изучением опыта применения этой вакцины у взрослого населения, перейти с нашими коллегами-педиатрами к возможности вакцинирования уже детей», — приводит ТАСС слова доктора. Гинцбург подчеркнул, что, по закону, прежде чем получить разрешение на проведение клинических исследований на детях, необходимо убедиться в эффективности препарата на взрослых. Испытывать вакцину для детей будут в разных возрастных группах.

В среду первые группы добровольцев, тестировавших лекарство, выписали из больниц. Врачи утверждают, что они хорошо перенесли препарат. Ожидается, что вакцина поступит в оборот уже в августе, а полная вакцинация населения должна завершиться в 2021 году, сообщает « Царьград ». Однако Гинцбург предупредил, что лекарство от коронавируса, как и лекарство от гриппа, возможно, придется обновлять раз в несколько лет, поскольку. Ведь пока неизвестно, как COVID-19 изменит свою структуру в будущем.

О том, что для детей необходимо создать специальную вакцину от коронавируса ранее сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова. А ее предшественник Геннадий Онищенко считает, что несовершеннолетних, которые не имеют хронических заболеваний или онкологии, вообще не нужно прививать, потому что они легко переносят коронавирус.

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