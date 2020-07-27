Свердловский монастырь, в котором били детей, примет 200 учеников

Опальный схиигумен намерен открыть школу 1 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Среднеуральский женский монастырь отца Сергия «Спорительница хлебов» готов принять в свою школу в новом учебном году 200 учеников. Об этом заявил лишенный священного сана экс-игумен монастыря отец Сергий (Романов) — заявление старца опубликовал представитель обители Всеволод Могучев.

«С начала учебного года школа на территории Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери, в которой учат как ранее в самодержавной России, будет принимать желающих, — заявил отец Сергий. — Будут приняты 100 — 120 человек по нашим возможностям. Помолитесь, чтобы я принял 200».

Судьба монастыря отца Сергия, как и его самого, напомним, сейчас непонятна: церковный суд лишил его священного сана за то, что он предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса, а также в связи с обвинениями в насилии над подростками, прозвучавшими в фильме Ксении Собчак. На днях решение церковного суда утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В РПЦ считают, что старец незаконно удерживает монастырь (официально его настоятельницей является сбежавшая оттуда игуменья Варвара (всего монастырь покинуло около 40 человек — монахинь, священников и послушников). В Екатеринбургской епархии настаивают, что отец Сергий должен освободить монастырь — он в ответ заявляет, что не уйдет из обители.