Челябинская область ставит новые рекорды по коронавирусу

За минувшие сутки 257 человек излечились от коронавируса в Челябинской области. Это самый высокий суточный показатель по числу выздоровевших с начала эпидемии. Число заражений в два раза меньше, коронавирус диагностировали у 125 жителей, сообщили URA.RU в оперативном штабе региона.
«На утро 30 июля в регионе подтверждено 11 673 заболевания COVID-19 (+ 125 новых). Вылечились и выписаны из больниц 257 человек», — сообщили в оперштабе. За сутки умерли четыре человека, у трех коронавирус был сопутствующим заболеванием.
Режим повышенной готовности, введенный в регионе до COVID-19, продлили до 9 августа. Запрещены массовые мероприятия, закрыты театры, кинотеатры, музеи и развлекательные центры. Сохраняется масочный режим.
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