29 июля 2020
28 июля 2020

Челябинская область ставит новые рекорды по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Масочный режим в области сохраняется Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки 257 человек излечились от коронавируса в Челябинской области. Это самый высокий суточный показатель по числу выздоровевших с начала эпидемии. Число заражений в два раза меньше, коронавирус диагностировали у 125 жителей, сообщили URA.RU в оперативном штабе региона.

«На утро 30 июля в регионе подтверждено 11 673 заболевания COVID-19 (+ 125 новых). Вылечились и выписаны из больниц 257 человек», — сообщили в оперштабе. За сутки умерли четыре человека, у трех коронавирус был сопутствующим заболеванием.

Режим повышенной готовности, введенный в регионе до COVID-19, продлили до 9 августа. Запрещены массовые мероприятия, закрыты театры, кинотеатры, музеи и развлекательные центры. Сохраняется масочный режим.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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