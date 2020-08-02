02 августа 2020

Свердловский губернатор предложил увеличить коммунальные тарифы

© Служба новостей «URA.RU»
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Окончательное решение примет Региональная энергетическая комиссия Свердловской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Плата за коммунальные услуги для жителей Свердловской области с лета 2021 года может вырасти на 5,24%. Документ с предложением главы региона Евгения Куйвашева был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Предложение по установлению индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Свердловской области. С 1 января по 30 июня 2021 года — 0%, с 1 июля по 31 декабря — 5,24%», — говорится в документе. Окончательное решение должна принять Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области.

Ранее URA.RU сообщало, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) настаивала на снятии Владимира Гришанова с должности председателя региональной РЭК. Несмотря на это, губернатор Евгений Куйвашев назначил чиновника без согласования с ФАС РФ, а позже формально понизил его до должности заместителя главы структуры. На данный момент Гришанов является и. о. председателя свердловской РЭК.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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