Свердловский губернатор сместил главу региональной энергокомиссии

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Екатеринбург, гришанов владимир
Владимир Гришанов с 10 июля станет заместителем главы региональной РЭК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владимир Гришанов покидает пост председателя региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области. Как стало известно URA.RU, губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении чиновника заместителем главы структуры.

«Указ о назначении Гришанова заместителем подписан, при этом второго документа [о назначении главы РЭК] нет», — заявил источник. Этот же документ аннулирует указ губернатора от 26 мая, которым он продлял полномочия Гришанова.

На официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области пока указ не опубликован. Получить оперативный комментарий в департаменте информационной политики правительства Свердловской области не удалось. В ведомство был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее URA.RU сообщало, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) настаивала на снятии Владимира Гришанова с должности председателя региональной РЭК. Тем не менее, губернатор Евгений Куйвашев назначил чиновника без согласования с ФАС РФ. По версии федерального ведомства, в последние годы свердловская РЭК грубо нарушала законодательство о госрегулировании цен и тарифов. Персональную ответственность за все нарушения нес именно Гришанов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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