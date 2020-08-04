Лукашенко назвал оппозицию «тремя несчастными девчонками»

Александр Лукашенко оценил оппозицию в Белоруссии Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Глава Белоруссии Александр Лукашенко считает кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую и ее соратниц Веронику Цепкало и Марию Колесникову «тремя несчастными девчонками». Об это он заявил во время обращения к народу.

«Нашли этих трех несчастных девчонок, они же не понимают, что они читают, что вы им пишете», — сказал Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1». По мнению президента главы республики, Тихановская, Цепкало и Колесникова не осознают, что они говорят и делают. Лукашенко подчеркнул, что знает, кто стоит за оппозиционным кандидатом и ее соратниками, но уточнять не стал.

Выборы главы государства в Белоруссии пройдут 9 августа, пишет RT. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Ранее сообщалось, что оппозиционер Светлана Тихановская организовала митинг-концерт в Минске, который собрал по разным подсчетам от 25 до 63 тысяч человек. Тихановская решила участвовать в выборах президента Белоруссии, поскольку этого не смог сделать ее супруг, блогер Сергей Тихановский — он был задержан при сборе подписей и сейчас находится в СИЗО. Всего в выборах примут участие пять кандидатов, уточняет «Национальная служба новостей».

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