Лукашенко собрался менять Конституцию Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие пять лет необходимо провести всенародный референдум по изменению Конституции Белоруссии. Об этом он сообщил в своей предвыборной программе.
Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Досрочное голосование, которое начинается во вторник, продлится до 8 августа.
«Готовность белорусов брать на себя ответственность за судьбу страны очевидная, и степень этой ответственности установит сам народ. Но по закону. Не на улицах и площадях, а через правоотношения. Начнем с Конституции», — приводит газета «Звязда» слова Лукашенко. Лидер Белоруссии отметил, что во время референдума по Конституции страны граждане определят свои права, обязанности и свободы, а также полномочия органов государственной власти.
До Лукашенко внести изменения в Конституцию Белоруссии предлагал глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, передает телеканал 360. По его словам, в Конституции нужно ограничить количество президентских сроков для одного человека.
Ранее экс-глава Белоруссии Станислав Шушчевич высказал мнение, что Лукашенко стремится повысить свой рейтинг перед президентскими выборами. Одним из способов, которые он избрал, был ход с задержанием россиян в Белоруссии и последующим оглашением списка задержанных для Украины. Соратники Лукашенко считают, что это лишь навредило позициям действующего главы государства, пишет «Утро.ру».
Помимо действующего главы государства на пост президента Белоруссии претендуют сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты белорусского парламента Анна Канопацкая, супруга популярного блогера Светлана Тихановская, председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. До выборов
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