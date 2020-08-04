Ситуация с коронавирусом в Перми идет по негативному сценарию

За сутки в Пермском крае выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае коэффициент распространения коронавируса увеличился до 1,04. Федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщает о 68 новых случаев заболевания COVID-19, общее число зараженных в регионе достигло 6227 человек.

«Пермский край — 68 [новых случаев заражения]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции — 1,04 (4 августа — 1,03, 3 августа — 1). За минувшие сутки в регионе скончались 5 человек, у которых был выявлен коронавирус, причем три из них непосредственно от COVID-19.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе развивается по сценарию, который ближе к негативному. Он возможен, если число заболевших в ближайшие дни будет выше 74 человек (стабильный — 59 и ниже).

Всего в регионе зафиксировано 6227 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 274 человека в результате болезни скончались, 4458 (+43) — выздоровели. В больницах региона с подтвержденным диагнозом находится 595 человек, еще приблизительно столько же — с пневмониями и без подтвержденного диагноза.