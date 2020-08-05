Сегодня, 6 августа, — 239-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 149-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным coronavirus-monitor.ru, число зараженных в мире достигло 18 963 949 человек. За минувшие сутки было выявлено 272 421 новых случаев заражения. Вылечились 12 153 388 пациента (+ 249 234), жертвами стали 711 091 человек (+6 915).
Лидерство по количеству зараженных в мире удерживают США. Там уже 4 973 559 заболевших. На втором месте антирейтинга находится Бразилия, где 2 862 761 инфицированных. Далее следует Индия — 1 963 239 случаев заражения. Россия в этом списке занимает четвертое место — заразились 867 257 человек.
Вакцина от коронавируса
Роспотребнадзор
В Японии же
Вакцина от коронавируса не будет эффективна для людей с ожирением, заявили ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл. По их данным, другие вакцины: от гриппа, столбняка, бешенства и гепатита B тоже менее эффективны для пациентов с ожирением. Поэтому люди с избыточным весом наиболее уязвимы.
Коронавирус в России
В России за последние сутки выявлено 5 204 больных коронавирусной инфекцией. Всего в стране за время пандемии зафиксировано 866 627 случаев. Жертвами болезни стали 14 490 человек, на поправку пошли — 669 026. При этом продолжают заражаться и представители власти. Стало известно, что коронавирус подхватил глава Калмыкии Бату Хасиков.
Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом в стране идет на спад, в Москве не собираются снимать карантинные ограничения. Они будут действовать на протяжении еще нескольких месяцев.
Международное авиасообщение из екатеринбургского аэропорта Кольцово планируется восстановить с 1 сентября, сообщили источники URA.RU в авиационной сфере. А в Перми количество прямых рейсов за границу будет сокращено. Перед поездкой туроператоры советуют путешественникам покупать страховку на случай заражения коронавирусом.
Кроме этого, иностранцам разрешили безвизовый въезд в Россию для командировок. Отмечается, что посещать РФ без визы смогут только те, кто имеет дипломатический или служебный паспорт. Причем страна, откуда вылетает турист, должна быть участником особого соглашения с Россией.
Коронавирус может в будущем прижиться в организме человека и существовать как ВИЧ или гепатит. В этом ученые видят главную опасность COVID-19. В частности, Доктор Мясников уверен: человечество теперь всегда будет жить с коронавирусной инфекцией, поэтому не нужно реагировать на каждую вспышку заболеваемости. Телеведущий добавил, что вакцина от коронавируса будет защищать от тяжелого течения инфекции, но вряд ли изменит что-то кардинально.
Ситуация в мире
Швейцарские власти исключили Россию из списка государств, которые представляют повышенный риск заболевания коронавирусом, — прибывающим рейсами из России не нужно будет проходить карантин. Авиасообщение РФ со Швейцарией планируется восстановить с 15 августа.
Американские ученые выяснили температуру, которая является предвестником тяжелого течения COVID. По мнению исследователей, температура ниже 35,5 и выше 40 градусов в 40% случаев свидетельствует о скорой смерти пациента.
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