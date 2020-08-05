Температура ниже 35,5 градусов и выше 40 говорит о тяжелом течении болезни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 6 августа, — 239-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 149-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным coronavirus-monitor.ru, число зараженных в мире достигло 18 963 949 человек. За минувшие сутки было выявлено 272 421 новых случаев заражения. Вылечились 12 153 388 пациента (+ 249 234), жертвами стали 711 091 человек (+6 915).

Лидерство по количеству зараженных в мире удерживают США. Там уже 4 973 559 заболевших. На втором месте антирейтинга находится Бразилия, где 2 862 761 инфицированных. Далее следует Индия — 1 963 239 случаев заражения. Россия в этом списке занимает четвертое место — заразились 867 257 человек.

Вакцина от коронавируса

Роспотребнадзор рассказал об особенностях р аботы над вакциной в «Векторе». Препарат разрабатывается с учетом всех обязательных требований, протоколы исследования вакцины учитывают отечественный и мировой опыт, строгое соблюдение правил исследований позволяет говорить о том, что препарат будет качественным и безопасным. Однако в Европе возникли четыре вопроса к российской вакцине от коронавируса. Общественность обсуждает четыре стороны разработки: «Что обещает Россия? На каком этапе находятся исследования? Что думают об этом ученые? Что говорит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)?». Многие думают, что препарат будет небезопасен.

В Японии же создают вакцину от коронавируса с помощью шелковичных червей . Ученые разрабатывают препарат на основе белка, который содержится в личинке шелкопряда.

Вакцина от коронавируса не будет эффективна для людей с ожирением, заявили ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл. По их данным, другие вакцины: от гриппа, столбняка, бешенства и гепатита B тоже менее эффективны для пациентов с ожирением. Поэтому люди с избыточным весом наиболее уязвимы.

Коронавирус в России

В России за последние сутки выявлено 5 204 больных коронавирусной инфекцией. Всего в стране за время пандемии зафиксировано 866 627 случаев. Жертвами болезни стали 14 490 человек, на поправку пошли — 669 026. При этом продолжают заражаться и представители власти. Стало известно, что коронавирус подхватил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом в стране идет на спад, в Москве не собираются снимать карантинные ограничения. Они будут действовать на протяжении еще нескольких месяцев.

Международное авиасообщение из екатеринбургского аэропорта Кольцово планируется восстановить с 1 сентября, сообщили источники URA.RU в авиационной сфере. А в Перми количество прямых рейсов за границу будет сокращено. Перед поездкой туроператоры советуют путешественникам покупать страховку на случай заражения коронавирусом.

Кроме этого, иностранцам разрешили безвизовый въезд в Россию для командировок. Отмечается, что посещать РФ без визы смогут только те, кто имеет дипломатический или служебный паспорт. Причем страна, откуда вылетает турист, должна быть участником особого соглашения с Россией.

Коронавирус может в будущем прижиться в организме человека и существовать как ВИЧ или гепатит. В этом ученые видят главную опасность COVID-19. В частности, Доктор Мясников уверен: человечество теперь всегда будет жить с коронавирусной инфекцией, поэтому не нужно реагировать на каждую вспышку заболеваемости. Телеведущий добавил, что вакцина от коронавируса будет защищать от тяжелого течения инфекции, но вряд ли изменит что-то кардинально.

Ситуация в мире

Швейцарские власти исключили Россию из списка государств, которые представляют повышенный риск заболевания коронавирусом, — прибывающим рейсами из России не нужно будет проходить карантин. Авиасообщение РФ со Швейцарией планируется восстановить с 15 августа.

Американские ученые выяснили температуру, которая является предвестником тяжелого течения COVID. По мнению исследователей, температура ниже 35,5 и выше 40 градусов в 40% случаев свидетельствует о скорой смерти пациента.