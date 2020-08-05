Инсайд: ФСБ в ХМАО предотвратила армяно-азербайджанский конфликт

Поводом для конфликта стали разногласия в вопросах принадлежности Нагорного Карабаха одной из стран Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники Федеральной службы безопасности, совместно с представителями национальных диаспор, предотвратили в ХМАО массовую драку с участием выходцев из Армении и Азербайджана. По информации источника URA.RU, поводом для конфликта стали разногласия в вопросах принадлежности Нагорного Карабаха одной из стран.

«Крупная ссора началась с рядового бытового конфликта двух молодых парней на работе. Дошло до обсуждения Карабаха. Во время конфликта в начале девяностых у одного из них там родственники погибли», — рассказал URA.RU осведомленный источник в силовых структурах.

Молодые люди и раньше конфликтовали друг с другом, но это оставалось не интересным широкому кругу людей, а тем более силовикам. Но когда для примирения сторон один из конфликтующих (по версии источника — армянин), обратился в диаспору, то второй (азербайджанец) расценил это как «стукачество» и вызвал соперника на «разборки». «Уже когда стало известно о готовящейся крупной драке, представители обеих диаспор обратились к кураторам в ФСБ за помощью, чтобы утихомирить молодежь», — резюмировал информатор.

Официально в полиции ХМАО не комментируют информацию инсайдера агентства. Не подтверждают межнациональный конфликт и представители диаспор. Там лишь заявляют, что «бытовые конфликты случаются у всех и не нужно заострять внимание на национальности». В региональном управлении ФСБ на звонки не ответили.

Ранее URA.RU писало, что на фоне обострения армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, региональным управлениям ФСБ России поручили усилить контроль за деятельностью национальных диаспор.