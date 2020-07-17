Спецслужбы отследят любые конфликты и, по задумке, должны будут не допустить акций протеста Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На фоне обострения армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, а также связанных с этим протестных акций в Москве и в некоторых других странах, региональные управления ФСБ России получили распоряжение усилить контроль за деятельностью национальных диаспор. Об этом URA.RU рассказал инсайдер в региональном управлении ФСБ по Тюменской области.

«Из-за нового конфликта в Нагорном Карабахе, обострения могут быть и между диаспорами. Как активные конфликты, так и не очень. В ХМАО и на Ямале традиционно много приезжих, причем приехавших недавно, сбежавших из своих более бедных регионов. Вот они и могут стать инициаторами различных конфликтов или массовых драк на почве национальных разногласий. Также большое внимание сейчас уделяется этническим преступным группировкам», — рассказал инсайдер.

В центр общественных связей ФСБ России отправлен официальный запрос, с просьбой прокомментировать информацию инсайдера. На момент публикации новости ответ на него не поступил.

Источник URA.RU в УФСБ по Челябинской области сообщил, что им из Москвы не поступало указаний об усилении мер профилактики. Другой собеседник из силовой структуры отметил, что такие рекомендации получили регионы, в которых есть почва для обострения отношений между диаспорами. «Челябинская область относится к благополучным регионам. Армянская диаспора контролирует рестораны и строительство дорог. Азербайджанская — торговлю овощами и зеленью. Сферы влияния четко поделены. Больших конфликтов за последние 20 лет не было», — добавил инсайдер.

Один из бывших руководителей армянской диаспоры в Тюмени добавил, что каких-то конфликтов на национальной почве конкретно в Тюмени не было и нет сейчас. «Если и были конфликты, то только бытовые, по мелочи. Но обе диаспоры большие, может быть, поэтому такое внимание», — сообщил инсайдер.

Обострение отношений Армении и Азербайджана произошло 12 июля. В результате боестолкновений погибли военнослужащие с азербайджанской стороны. Также азербайджанцы пригрозили Армении ракетным ударом по атомной станции, в ответ на якобы появившиеся сообщения о том, что армяне собираются атаковать Мингячевирское водохранилище. Но пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян подчеркнул, что в его стране никогда не говорили о возможности атаковать гражданскую инфраструктуру Азербайджана.

Ранее URA.RU также писало, со ссылкой на мнение ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, что если Азербайджан совершит ракетный удар по АЭС в Армении, то может повториться украинская трагедия.