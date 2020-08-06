В СМИ челябинских чиновников произошла вспышка коронавируса

В «Южноуральской панораме» заявили о вспышке коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники официального издания правительства и заксобрания Челябинской области «Южноуральской панорамы» заболели коронавирусом. Как сообщил URA.RU ее главный редактор Марк Рискин, коллектив переведен на удаленную работу.

«У двух сотрудников газеты был подтвержден коронавирус. Практически весь коллектив отправлен на самоизоляцию, за исключением нескольких сотрудников, которые работают изолированно друг от друга в отдельных кабинетах. Еще неделю будем трудиться на удаленке», — сказал журналист.

По данным минздрава региона, на утро 7 августа в Челябинской области зарегистрировано 12 525 случаев заражения коронавирусом. 96 человек скончались от самого вируса, у еще 178 скончавшихся инфекция была сопутствующим заболеванием.

С начала пандемии 8 483 человека выздоровело. Когда отменят карантин, пока неизвестно. Однако губернатор Алексей Текслер 7 августа объявил о смягчении режима самоизоляции.