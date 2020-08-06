06 августа 2020
05 августа 2020

В Перми люди стали чаще заражаться коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми. г. Пермь, галерея, пермь
В Пермском крае выявлено 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае люди стали чаще заражаться коронавирусом — коэффициент распространения инфекции увеличился до 0,95 (6 августа — 0,94, 5 августа — 1,04). За минувшие сутки в регионе выявлено 72 новых случая заражения инфекцией (69 — 6 августа).

«Пермский край — 72 [новых случая заражения]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Всего в крае зафиксировано 6368 случаев заболевания COVID-19, а коэффициент распространения инфекции составил 0,95, что не соответствует текущему уровню снятия ограничений.

Также за минувшие сутки в регионе скончались 4 человека, у которых был выявлен коронавирус. Общее количество смертей достигло 282 (177 непосредственно от COVID-19 и еще 105 от сопутствующих заболеваний). Выздоровело 4555 человек (+48 за сутки). В больницах региона с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится 499 человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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