К 1 сентября российские семьи могут получить деньги от государства и работодателя Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Перед началом торговой недели цена на эталонную марку нефти Brent установилась на отметке 44,66 (-0,95%) долларов за баррель. Американская нефть WTI продается за 41,56 (-0,93%) долларов за бочку.

По данным Центробанка РФ, на выходных за доллар дают 73,64 (+0,60) рубля, евро — 87,17 (+0,55). Экономисты считают, что на следующей неделе рублю не удастся укрепиться по отношению к международным валютам. Более того, эксперты прогнозируют продолжение умеренного ослабления российской валюты, и курс рубля будет формироваться в диапазоне 73-74,5 рубля за доллар. Но против американской валюты может сыграть отказ России и Китая использовать доллар в двусторонних сделках. Если в 2015 году в долларах проводились 90% таких сделок, то теперь всего 46%.

Ситуация в России

Российские семьи с детьми школьного возраста могут рассчитывать на помощь государства к началу учебного года. Юрист Европейской юридической службы Сергей Болотин отметил, что на выплату могут претендовать многодетные или малоимущие семьи. Пособие составит 3,7 тысяч рублей.

Получить больше денег для подготовки своего ребенка к школе можно от работодателя. Партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова рассказала, что материальную помощь могут получить лишь те, кто трудоустроен официально. Однако выплата матпомощи — не обязанность, а право работодателя, подчеркнула эксперт. Она добавила, что чаще всего выплата составляет пять тысяч рублей, но работник может попросить до 50 тысяч рублей.

Деньги, которые выделило правительство РФ для семей с детьми от 3 до 7 лет, не хватит на покупку существенных товаров, поэтому россиянам логичнее всего потратить деньги на самые базовые потребности, отметил в разговоре с URA.RU профессор Уральского государственного экономического университета, эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук. А экономист Константин Селянин объяснил агентству, что пособие лучше потратить на подготовку детей к школе.

Российскую пенсионную систему следует переделать, как в США. Экономист Виталий Калугин в разговоре с URA.RU заявил, что система должна стать накопительной, то есть каждый гражданин копит себе пенсию в течение жизни и плюсом получает небольшую гарантированную сумму от государства. Он предупредил, что если не ввести накопительную систему сейчас, то те, кто сегодня работает, в старости будут нищими.

Тем временем в Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили, что с 1 октября пенсии, пособия и другие социальные выплаты могут получить лишь те граждане, у которых есть карта платежной системы «Мир». Однако для тех, кто получает пособия через почту или сберкнижку, условия останутся прежними.

Что происходит в мире

В Германии считают, что письмо американских сенаторов с угрозой ввести санкции против немецкого порта из-за «Северного потока-2» похоже на объявление «экономической войны». Депутат бундестага Юрген Триттин отметил, что участвующим в «Северном потоке-2» компаниям необходима зашита от «вашингтонских методов „Дикого Запада“», и призвал Германию и ЕС дать США решительный ответ.

Прогнозы экспертов

Эксперты рынка недвижимости, опрошенные URA.RU, считают, что государственная программа льготной ипотеки будет продлена. Вице-президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко считает, что разговоры об окончании программы льготной ипотеки выгодны государству, чтобы стимулировать граждан для участия в ней. А член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков уверен, что эта программа была изначально направлена на развитие строительной отрасли в стране и будет длиться до тех пор, пока строительному бизнесу будет нужна поддержка от государства.

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