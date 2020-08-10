Выборы президента Белоруссии вызвали раскол в соцсетях. «Главное, чтобы в Ростове места остались»

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Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., лукашенко александр
Победу Александра Лукашенко некоторые называют сомнительной Фото: Официальное интернет-представительство Президента России
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Протесты в Белоруссии

Прошедшие накануне выборы президента Белоруссии стали одним из главных информационных поводов не только в самой республике, но и в соседних странах. Сразу после публикации официальных экзитполов белорусы вышли на улицы, а россияне реагировали на происходящее в соцсетях — поддерживая и осуждая действия соседей.

Подавляющее большинство комментаторов уверены, что прошедшие в республике выборы сфальсифицированы. Так, по мнению известного блогера Рустема Адагамова, в условиях честных выборов Лукашенко проиграл бы одному из оппозиционных кандидатов во втором туре. Поддержал его и журналист Илья Варламов. «Лукашенко украл выборы — рассерженные белорусы вышли на улицы», — заявил он.

Однако, некоторые пользователи социальных сетей не видят в прошедших выборах ничего противозаконного. Саму победу Александра Лукашенко называют логичным результатом и волеизъявлением народа, а митингующих — «наркоманами» и проплаченными Западом.

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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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