Уголовным делом против экс-советника главы Нефтеюганска занимался центральный аппарат СК и генеральная прокуратура Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение против экс-советника главы Нефтеюганска Максима Виера по уголовному делу о фальсификации документов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры РФ.

По версии следствия, в сентябре 2018 года с нарушениями закона был уволен заместитель главы Нефтеюганска Сергей Лагойда. А Виер, представляя в суде интересы городской администрации, сфальсифицировал документы, которые создавали видимость законности увольнения. «На их основании суд отказал в восстановлении истца на работе, чем были существенно нарушены его права и законные интересы», — говорится в сообщении генпрокуратуры РФ.

Сам Виер в разговоре с журналистом агентства заявил, что еще не ознакомлен с обвинительным заключением. «Намерен сделать это в ближайшее время. Пока неясно, где будет рассматриваться само уголовное дело. Я предлагал это сделать в любом суде Югры, поскольку все фигуранты находятся здесь. А постоянно ездить в Москву ради этого проблематично», — прокомментировал Виер.

Ранее URA.RU сообщало, что расследованием уголовного дела занимались следователи из центрального аппарата СКР. Уголовное дело на Виера было возбуждено осенью 2019 года по части 1 статьи 303 УК РФ — «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности». Санкция статьи предполагает штраф до 300 тысяч рублей, арест до четырех месяцев либо исправительные работы до двух лет.