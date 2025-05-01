Рогов заявил о сдаче Украине в рабство

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1 мая США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины
1 мая США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины Фото:

Глава Украины Владимир Зеленский юридически оформил передачу украинских недр в иностранное управление, что фактически превращает Украину в зависимую территорию. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Зеленский фактически сдал подконтрольную ему территорию постукраинского пространства в юридически прописанное рабство», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что действия президента направлены исключительно на удержание власти. Подобные шаги могут привести к потере суверенитета страны.

1 мая стало известно о заключении соглашения между Вашингтоном и Киевом по вопросам использования украинских природных ресурсов. Эта сделка частично возместить затраты США, связанные с предоставлением военной поддержки Украине.

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Глава Украины Владимир Зеленский юридически оформил передачу украинских недр в иностранное управление, что фактически превращает Украину в зависимую территорию. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «Зеленский фактически сдал подконтрольную ему территорию постукраинского пространства в юридически прописанное рабство», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что действия президента направлены исключительно на удержание власти. Подобные шаги могут привести к потере суверенитета страны. 1 мая стало известно о заключении соглашения между Вашингтоном и Киевом по вопросам использования украинских природных ресурсов. Эта сделка частично возместить затраты США, связанные с предоставлением военной поддержки Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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