Глава Украины Владимир Зеленский юридически оформил передачу украинских недр в иностранное управление, что фактически превращает Украину в зависимую территорию. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Зеленский фактически сдал подконтрольную ему территорию постукраинского пространства в юридически прописанное рабство», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что действия президента направлены исключительно на удержание власти. Подобные шаги могут привести к потере суверенитета страны.
1 мая стало известно о заключении соглашения между Вашингтоном и Киевом по вопросам использования украинских природных ресурсов. Эта сделка частично возместить затраты США, связанные с предоставлением военной поддержки Украине.
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