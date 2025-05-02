В Ивановской области перевернулся автобус, водитель погиб

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Водитель автобуса не справился с управлением и выехал за пределы дороги
Водитель автобуса не справился с управлением и выехал за пределы дороги Фото:

На автодороге Приволжск — Иваново перевернулся автобус. В результате ДТП водитель скончался, об этом сообщили в региональной полиции. 

«Водитель рейсового пассажирского автобуса ПАЗ, следовавшего из Приволжска в Иваново, не справился с управлением и выехал за пределы дороги. Автобус опрокинулся», — сообщается в telegram-канале МВД по Ивановской области. 

В автобусе находились 14 пассажиров. Водитель погиб. Трое человек получили травмы. 

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На автодороге Приволжск — Иваново перевернулся автобус. В результате ДТП водитель скончался, об этом сообщили в региональной полиции.  «Водитель рейсового пассажирского автобуса ПАЗ, следовавшего из Приволжска в Иваново, не справился с управлением и выехал за пределы дороги. Автобус опрокинулся», — сообщается в telegram-канале МВД по Ивановской области.  В автобусе находились 14 пассажиров. Водитель погиб. Трое человек получили травмы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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