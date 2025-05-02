В Ивановской области перевернулся автобус, водитель погиб

Водитель автобуса не справился с управлением и выехал за пределы дороги
На автодороге Приволжск — Иваново перевернулся автобус. В результате ДТП водитель скончался, об этом сообщили в региональной полиции.
«Водитель рейсового пассажирского автобуса ПАЗ, следовавшего из Приволжска в Иваново, не справился с управлением и выехал за пределы дороги. Автобус опрокинулся», — сообщается в telegram-канале МВД по Ивановской области.
В автобусе находились 14 пассажиров. Водитель погиб. Трое человек получили травмы.
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