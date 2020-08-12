12 августа 2020

В мэрии Екатеринбурга оценили дистант в школах. И назвали главных пострадавших

© Служба новостей «URA.RU»
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В мэрии Екатеринбурга считают, что очные занятия в школах не должны заменяться дистантом Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Руководитель департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева высказалась против расширения практики дистанционного обучения. По ее словам, очные занятия в школах нельзя в полной мере заменять онлайн-форматами. Отвечая на вопрос, кто меньше всего оказался готов к заочным урокам, Сибирцева заявила, что это родители учеников младших классов.

«Ни в коем случае нельзя заменять форматом дистанционного обучения обычное школьное образование. Потому что школа намного шире, чем просто знания, которые можно найти в большом количестве источников», — сказал Сибирцева на пресс-конференции. Также она рассказала о «колоссальном стрессе», который испытали педагоги с введением дистанционной формы обучения.

«Больше всех оказались готовы к дистанту дети, меньше всех — родители. <…> Очень трудно было родителям младших школьников. Основной поток жалоб был именно от них, потому что дети начальной школы в полной мере еще не умеют организовывать свой учебный процесс и не до конца понимают, как все нужно делать. Понятно, что в этом возрасте все зависит от учителя», — поделилась Сибирцева.

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В школах Екатеринбурга отменят линейки 1 сентября

Как писало URA.RU, несмотря на коронавирус, власти Екатеринбурга готовятся к возобновлению очных занятий в школах и детских садах с нового учебного года. При этом, как подчеркивают в мэрии, будут соблюдаться все требования Роспотребнадзора. В частности, отменены традиционные линейки в школах 1 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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