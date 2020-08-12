В школах Екатеринбурга отменят линейки 1 сентября

В мэрии подчеркивают, что новый учебный год начнется с очных занятий Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Открытие нового учебного года в школах Екатеринбурга пройдет без традиционных линеек 1 сентября, сообщила руководитель городского департамента образования Екатерина Сибирцева. По ее словам, это связано с требованиями эпидемиологов о соблюдении социальной дистанции. Ожидается, что праздничные мероприятия будут ограничены рамками одного класса.

«В санитарных нормах и правилах четко прописано, что проведение массовых мероприятий должно быть ограничено. Соответственно, и проведение линеек, подразумевающих скопление детей и взрослых. Конечно, в этой ситуации сложно соблюсти социальную дистанцию. Нам придется это мероприятие отменить. Мы проведем праздники по каждому классу отдельно», — сказала Сибирцева на пресс-конференции.

По ее словам, власти Екатеринбурга готовятся к тому, что в сентябре школы вернутся к очному формату обучения. «Но с соблюдением норм и правил, предписанных Роспотребнадзором», — подчеркнула Сибирцева. При этом ранее URA.RU сообщало, что сразу после открытия учебного года в свердловских школах может быть введен дистант — окончательное решение руководство Роспотребнадзора РФ примет на следующей неделе.