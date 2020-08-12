Чиновники обвинили безработных свердловчан в мошенничестве

Наталия Бордюгова уверена, что более тысячи уральцев обратились за пособиями в целях личного обогащения Фото: кадр из видеотрансляции

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Сотни свердловчан встали на учет в службу занятости только ради того, чтобы получить пособие по безработице, которое им не положено. Такую точку зрения высказала на пресс-конференции замдиректора департамента по труду и занятости населения Наталия Бордюгова.

По ее словам, беспрецедентные антикризисные меры социальной поддержки со стороны государства спровоцировали рост количества безработных. «Среди тех, кто обратился в службу занятости, уволенные в последние месяцы составляют только около 40%. Остальные это те, кто не работал ранее или ушел с работы до 1 марта, [когда началась пандемия коронавируса]», — отметила Наталия Бордюгова. Она напомнила, что размер пособия по безработице в настоящее время составляет от 5 175 рублей до 13 949 рублей, плюс по 3 000 рублей положено на каждого ребенка в семье. На выплаты безработным в Свердловской области за первое полугодие потрачено уже более 3 млрд рублей.

При этом среди получателей пособий по безработице более 1 200 человек оказались недобросовестными — они работали скрыто и при этом заявились на получение поддержки от государства, заявила Бордюгова. Данные об этих людях передадут в полицию, а деньги заставят вернуть. Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин оценил подобные действия как мошенничество (статья 159 УК РФ).

Впрочем, и работодатели были замечены в нечестной игре, признала замдиректора департамента по труду: служба располагает данными о том, что многих свердловчан заставили уволиться в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Все подобные факты переданы в трудовую инспекцию.