Следователи СК нагрянут в екатеринбургский детсад, где отравились дети

Следователи СКР организуют проверку в екатеринбургском детсаду №48, временно закрытом из-за обнаружения инфекции, которую получили 16 детей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
«Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью детей, будут проведены соответствующие исследования. По итогам проверочных мероприятий следователь СК примет процессуальное решение», — следует из сообщения.
У воспитанников нашли сальмонеллез. Источником заражения могло стать куриное яйцо. Санврачи уже организовали проверку в учреждении, а сотрудников, в анализах которых нашли возбудителей острой кишечной инфекции, отстранили от работы.
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