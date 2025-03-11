Следователи СК нагрянут в екатеринбургский детсад, где отравились дети

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Силовики намерены провести проверку
Силовики намерены провести проверку Фото:

Следователи СКР организуют проверку в екатеринбургском детсаду №48, временно закрытом из-за обнаружения инфекции, которую получили 16 детей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью детей, будут проведены соответствующие исследования. По итогам проверочных мероприятий следователь СК примет процессуальное решение», — следует из сообщения.

У воспитанников нашли сальмонеллез. Источником заражения могло стать куриное яйцо. Санврачи уже организовали проверку в учреждении, а сотрудников, в анализах которых нашли возбудителей острой кишечной инфекции, отстранили от работы.

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Следователи СКР организуют проверку в екатеринбургском детсаду №48, временно закрытом из-за обнаружения инфекции, которую получили 16 детей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью детей, будут проведены соответствующие исследования. По итогам проверочных мероприятий следователь СК примет процессуальное решение», — следует из сообщения. У воспитанников нашли сальмонеллез. Источником заражения могло стать куриное яйцо. Санврачи уже организовали проверку в учреждении, а сотрудников, в анализах которых нашли возбудителей острой кишечной инфекции, отстранили от работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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