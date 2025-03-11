11 марта 2025

«Все ждут, когда они съедут»: екатеринбуржцы — о здании МВД, куда ворвалась толпа мигрантов. Фото

Соседи миграционного центра в Екатеринбурге устали от постоянных толп и драк
© Служба новостей «URA.RU»
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Очереди в миграционном центре МВД на Сулимова собираются регулярно
Очереди в миграционном центре МВД на Сулимова собираются регулярно Фото:

В Екатеринбурге жильцы домов по соседству с миграционным центром МВД на Сулимова, 46, куда утром 11 марта ворвалась толпа мигрантов и снесла дверь с петель, устали от неспокойной обстановки. Как рассказал URA.RU один из них, все ждут, когда центр уже переедет на новое место. Дверь спустя время починили.

«Каждое утро кипиш как в советские времена, когда стояли в очереди за водкой, когда трезвость объявили: крики, вопли. Основная масса — человек 20-30 стоят у самых дверей центра, остальные на отшибе, по бокам, потому что понимают, что ближе не пролезть. Месяц назад даже драка была. Все ждут, когда центр съедет», — рассказал собеседник.

Утром 11 марта толпа мигрантов, которые пришли за услугами в центр МВД, снесли даже дверь, пытаясь попасть внутрь. Некоторые даже лезли через забор. Длинные очереди здесь собираются регулярно. В полиции обещают, что в мае центр получит два новых, более просторных здания.

Миграционный центр на Сулимова
Миграционный центр на Сулимова
Фото:
Дверь в миграционном центре
Дверь в миграционном центре
Фото:
Петля снесенной двери
Петля снесенной двери
Фото:

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В Екатеринбурге жильцы домов по соседству с миграционным центром МВД на Сулимова, 46, куда утром 11 марта ворвалась толпа мигрантов и снесла дверь с петель, устали от неспокойной обстановки. Как рассказал URA.RU один из них, все ждут, когда центр уже переедет на новое место. Дверь спустя время починили. «Каждое утро кипиш как в советские времена, когда стояли в очереди за водкой, когда трезвость объявили: крики, вопли. Основная масса — человек 20-30 стоят у самых дверей центра, остальные на отшибе, по бокам, потому что понимают, что ближе не пролезть. Месяц назад даже драка была. Все ждут, когда центр съедет», — рассказал собеседник. Утром 11 марта толпа мигрантов, которые пришли за услугами в центр МВД, снесли даже дверь, пытаясь попасть внутрь. Некоторые даже лезли через забор. Длинные очереди здесь собираются регулярно. В полиции обещают, что в мае центр получит два новых, более просторных здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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