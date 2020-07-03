Власти будут следить, сколько еды остается после школьников

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ввести в школах России бесплатное питание для младших классов предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в январе 2020 года. Позднее Путин рассказал, что это решение было непростым, так как другие представители власти выступали против, передает телеканал 360 .

В правительстве России создан специальный штаб по организации детского питания в школах, добавила главный санитарный врач России. Также она рассказала, что в школах были введены региональные нормы нормы детского питания, чтобы учитывать особенности и потребности детей каждого региона.

«Важно организовать так, чтобы дети ели. Чтобы государство не тратило деньги впустую, выведен новый показатель „Индекс несъедамости“, меняются нормы, чтобы питание можно было разнообразить», — цитирует Попову «Российская газета».

В российских школах введут «индекс несъедаемости», чтобы контролировать, как тратятся государственные деньги на горячее питание для младших школьников. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Власти будут следить за тратой денег на бесплатные обеды для школьников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно