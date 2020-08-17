Александр Лукашенко выступил перед небольшой группой людей на минском заводе Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) отказался встретиться с основной массой протестующих. Вместо этого, по данным белорусских telegram-каналов, Лукашенко выступил перед заранее отобранными людьми. Сейчас вертолет главы республики покинул завод.

«Всех согнали на площадку, а он (Лукашенко — прим.ред.) в цехе вещает перед группой людей. Выбрали утром, я так понимаю», — цитирует издание «Подъем» одного из работников МЗКТ. Другой сотрудник предприятия заявил, что белорусский лидер не вышел на ту площадку, где собралось большинство рабочих. Как пишет NEXTA Live, вертолет Лукашенко улетел с территории МЗКТ, однако неизвестно, был ли в нем сам Лукашенко.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. Позже на предприятиях рабочие устроили забастовки. Лукашенко напомнил, что во время пандемии коронавируса запретил увольнять людей, несмотря на трудности, с которыми сталкивались предприятия, передает «Дни.ру». Сегодня прилетел на МЗКТ на вертолете. К предприятию начали стягиваться тысячи рабочих других минских заводов. По словам Лукашенко, в целом заводы работают «нормально», пишет «Национальная служба новостей».

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