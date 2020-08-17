Лукашенко прокомментировал массовые забастовки рабочих

Александр Лукашенко выступил перед рабочими одного из минских заводов Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что объявившие забастовку рабочие «погоду не делают» из-за своей малочисленности. Об этом он заявил во время посещения Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), куда прилетел на вертолете.

На месте главе республики сообщили, что в целом заводы работают в штатном режиме. «Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 [человек] погоду не делают», — цитирует Лукашенко БЕЛТА. Назвав себя «плохим» президентом, он подчеркнул, что держал лишнюю численность, чтобы «людей не выбрасывали на улицу». По словам белорусского лидера, людей не будут заставлять работать. Сколько на самом деле рабочих бастует, не уточняется. Однако по данным telegram-канала NEXTA Live, к заводу, где находится Лукашенко, идут порядка 10 тысяч протестующих — среди них рабочие других предприятий.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. Позже на предприятиях рабочие устроили забастовки. Работники одного из крупнейших в мире производителей карьерной техники БелАЗ также присоединились к забастовкам, пишет «Дни.ру». Политолог Дмитрий Болкунец отметил, что на экономику республики повлияют не забастовки предприятий, а отказ Лукашенко идти на требования протестующих, передает «Национальная служба новостей».

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