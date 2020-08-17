В округе полностью ликвидировали лесные пожары
Пожарные Юргы полностью ликвидировали лесные возгорания — замгубернатора может покинуть правительство региона — владельцы кафе и ресторанов обратились к губернатору — житель Пыть-Яха пятый день голодает в здании администрации города. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 18 августа — в обзоре URA.RU:
В ХМАО потушили все лесные пожары
- На 17 августа в Югре не зарегистрировано ни одного случая новых очагов возгорания в лесах. Пожары полностью потушены. Об этом сообщили в правительстве Югры. Однако власти не исключают, что пожары в лесах могут снова начаться. По мнению специалистов, 95% всех возгораний произошли из-за гроз, и лишь в 5% случаев присутствует вина человека.
Высокопоставленный чиновник из ХМАО собирается уйти в отставку
- Вице-губернатор Югры Всеволод Кольцов, который курирует социальную сферу, может осенью уйти в отставку во время смены окружного правительства. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Владельцы предприятий общепита грозят забастовкой
- Рестораторы из Нижневартовска записали видеообращение к губернатору Наталье Комаровой, в котором требуют снятия действующих ограничений. В противном случае они угрожают забастовками.
Югорчанин пятый день голодает в знак протеста
- Житель Пыть-Яха Владимир Клещенко пятый день голодает в здании городской администрации, протестуя против его выселения из квартиры. По мнению Клещенко его неправомерно выселяют из аварийного дома.
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