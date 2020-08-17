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Самое актуальное в ХМАО на 18 августа. Все лесные пожары в регионе потушены, владельцы кафе и ресторанов могут начать забастовку

© Служба новостей «URA.RU»
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Горят леса. Село Иковка, вертолет мчс, лесные пожары, эвакуация
В округе полностью ликвидировали лесные пожары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пожарные Юргы полностью ликвидировали лесные возгорания — замгубернатора может покинуть правительство региона — владельцы кафе и ресторанов обратились к губернатору — житель Пыть-Яха пятый день голодает в здании администрации города. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 18 августа — в обзоре URA.RU:

В ХМАО потушили все лесные пожары

  • На 17 августа в Югре не зарегистрировано ни одного случая новых очагов возгорания в лесах. Пожары полностью потушены. Об этом сообщили в правительстве Югры. Однако власти не исключают, что пожары в лесах могут снова начаться. По мнению специалистов, 95% всех возгораний произошли из-за гроз, и лишь в 5% случаев присутствует вина человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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