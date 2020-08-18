Родные погибшего в ДТП с Ефремовым оказались сотрудниками МВД

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спектакль
Вдова и сын погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым служат в полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Потерпевшие по делу о резонансном ДТП с Михаилом Ефремовым связаны с силовыми ведомствами. По информации RenTV, вдова и один из сыновей погибшего в аварии Сергея Захарова являются сотрудниками полиции.

«Вдова и один из сыновей погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым оказались сотрудниками полиции», — сообщает корреспондент агентства из зала Пресненского суда. Согласно материалам дела, Маргарита Захарова является майором МВД в запасе. Ее сын, Сергей Захаров также служит в органах внутренних дел.

Ранее Валерий Захаров заявил, что требует для Михаила Ефремова максимального наказания. По его словам, за прошедшее с момента ДТП время актер не только отказался от предоставления какой-либо финансовой помощи семье погибшего, но так и не выразил им никаких сожалений в содеянном.

Резонансное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло на Смоленской площади в центре Москвы 8 июня. Автомобиль под управлением актера выехал на встречную полосу и врезался в автофургон Lada. В результате столкновения погиб водитель фургона Сергей Захаров. Проведенная в отношении Ефремова экспертиза показала наличие в его крови на момент совершения ДТП больших доз алкоголя и наркотиков.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...