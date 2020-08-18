Родные погибшего в ДТП с Ефремовым оказались сотрудниками МВД

Потерпевшие по делу о резонансном ДТП с Михаилом Ефремовым связаны с силовыми ведомствами. По информации RenTV, вдова и один из сыновей погибшего в аварии Сергея Захарова являются сотрудниками полиции.
«Вдова и один из сыновей погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым оказались сотрудниками полиции», — сообщает корреспондент агентства из зала Пресненского суда. Согласно материалам дела, Маргарита Захарова является майором МВД в запасе. Ее сын, Сергей Захаров также служит в органах внутренних дел.
Ранее Валерий Захаров заявил, что требует для Михаила Ефремова максимального наказания. По его словам, за прошедшее с момента ДТП время актер не только отказался от предоставления какой-либо финансовой помощи семье погибшего, но так и не выразил им никаких сожалений в содеянном.
Резонансное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло на Смоленской площади в центре Москвы 8 июня. Автомобиль под управлением актера выехал на встречную полосу и врезался в автофургон Lada. В результате столкновения погиб водитель фургона Сергей Захаров. Проведенная в отношении Ефремова экспертиза показала наличие в его крови на момент совершения ДТП больших доз алкоголя и наркотиков.
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