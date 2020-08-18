Сын водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, запросил для актера максимальное наказание. Об этом сообщает ТАСС в ходе своей трансляции с судебного заседания.
«Наказание? Прошу для него максимального наказания», — цитирует агентство Валерия Захарова. По его словам, с момента совершения ДТП актер так и не связался с семьей погибшего, не выразил никаких сожалений и не предложил материальную помощь.
Делясь подробностями вечера ДТП Валерий не смог сдержать слез. Он рассказал, что готовился к похоронам бабушки, когда поступил звонок от двоюродного брата, сообщившего о ДТП. Спустя время брат позвонил снова, уже из больницы и сказал, что его отца не стало.
Ранее судмедэксперт Светлана Ромадановская в суде рассказала о травмах погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова. По ее словам, которые приводит «Национальная служба новостей», смерть мужчины наступила в результате сильной кровопотери, болевого шока и жировой эмболии.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.