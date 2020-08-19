19 августа 2020

В спортивном клубе челябинского губернатора вспышка коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ХК
Главное спортивное событие в Челябинской области не состоится из-за пандемии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В челябинском хоккейном клубе «Трактор», президентом которого является глава региона Алексей Текслер, произошла вспышка коронавируса. Традиционный Кубок губернатора по хоккею в 2020 году не состоится, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области.

«Турнир отменен в связи с ситуацией в „Тракторе“, где у ряда игроков зафиксирован первичный положительный анализ на COVID-19. Также от участия отказались несколько гостевых команд, где также были выявлены случаи заражения коронавирусом», — пояснили в пресс-службе.

Коллегиальное решение клубов учитывает также регулярный чемпионат КХЛ, который начнется через две недели. «Во избежание вспышек COVID-19 команды до начала первенства посторонние контакты игроков, тренеров и персонала будут максимально ограничены», — добавили в пресс-службе.

Накануне в Челябинской области разрешили проведение массовых спортивных мероприятий в связи с переходом на второй этап отмены карантина. С 19 августа разрешено проведение ряда массовых, с 1 сентября возобновляют работу. Актуальный список запретов и ограничений можно увидеть здесь.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...