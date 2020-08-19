В спортивном клубе челябинского губернатора вспышка коронавируса

В челябинском хоккейном клубе «Трактор», президентом которого является глава региона Алексей Текслер, произошла вспышка коронавируса. Традиционный Кубок губернатора по хоккею в 2020 году не состоится, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области.
«Турнир отменен в связи с ситуацией в „Тракторе“, где у ряда игроков зафиксирован первичный положительный анализ на COVID-19. Также от участия отказались несколько гостевых команд, где также были выявлены случаи заражения коронавирусом», — пояснили в пресс-службе.
Коллегиальное решение клубов учитывает также регулярный чемпионат КХЛ, который начнется через две недели. «Во избежание вспышек COVID-19 команды до начала первенства посторонние контакты игроков, тренеров и персонала будут максимально ограничены», — добавили в пресс-службе.
Накануне в Челябинской области разрешили проведение массовых спортивных мероприятий в связи с переходом на второй этап отмены карантина. С 19 августа разрешено проведение ряда массовых, с 1 сентября возобновляют работу. Актуальный список запретов и ограничений можно увидеть здесь.
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