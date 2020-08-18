Часть торговых точек в Челябинске бесплатно снабжает масками покупателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 19 августа, — 252-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 162-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтвержден 13 521 случай заражения, выздоровели 9 935 и скончались 319 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 937 321 (+4 828) случая заражения. Вылечились 749 423 (+6 795) пациентов — почти 80% от заболевших. Умерли 15 989 (+117) человек — 1,7% от заразившихся.

Заболеваемость в Челябинской области неуклонно идет на спад. По данным на 19 августа, зафиксировано 73 новых случая заражения коронавирусом за сутки (накануне было 74 случая). «С начала пандемии произошел 13 521 случай заражения, — пояснили URA.RU в оперштабе. — За сутки умерли четыре человека. У всех COVID-19 был сопутствующим и осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 199 человек, с начала пандемии вылечились 9 935 жителей области из числа тех, кому был диагностирован коронавирус.

Одиннадцатый врач умер от COVID

Детский врач умер в Челябинской области, заразившись коронавирусом. «По предварительным данным, сопутствующие заболевания серьёзно осложнила ковидная пневмония, что и стало причиной смерти», — рассказали в минздраве региона. «Юрий Шералапов скончался на 56-м году жизни. После окончания Челябинского мединститута в 1989 году Юрий Николаевич работал в нашей детской больнице. Вся его жизнь — бесконечная преданность выбранному делу и служение маленьким пациентам», — добавили URA.RU в Центре охраны материнства и детства Магнитогорска. Это одиннадцатый медик, ставший жертвой инфекции с начала пандемии.

Текслер выводит Южный Урал из карантина

В Челябинской области возобновляется работа кинотеатров, школ и детских комнат отдыха. Это были единственные учреждения, которые не открылись с начала карантина, введенного из-за пандемии COVID-19. Распоряжение о снятии ограничительных мер 19 августа подписал губернатор Алексей Текслер. Регион перешел на второй этап ослабления карантина, с 19 августа разрешено проведение массовых мероприятий.

Кого в школах заставят носить маски

В Челябинской области учителей никто не будет обязывать носить маски во время уроков, если они сами этого не захотят. Принцип добровольности распространяется и на учеников, заявила 19 августа замминистра образования Елена Коузова. Маски и средства индивидуальной защиты, перчатки будут обязательны только для работников пищеблока и уборщиц. Те же требования распространяются на все учреждения дополнительного образования и любые организации, работающие с детьми. Ранее говорилось, что педагогам придется в обязательном порядке носить маски.

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

До 23 августа в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.