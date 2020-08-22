Соперник Поветкина в бою за титул чемпиона определится в декабре

Соперником Александра Поветкина станет победитель боя Фьюри—Уайлдер Фото: Антон Басанаев © URA.RU

Победа над британским боксером Диллианом Уайтом позволила российскому боксеру-тяжеловесу Александру Поветкину стать одним из претендентов на титульный поединок с чемпионом мира Тайсоном Фьюри. Минувшей ночью Поветкин в пятом раунде отправил в нокаут Уайта и завоевал временный пояс чемпиона мира по версии WBC.

Этот титул дает россиянину право провести бой с обладателем пояса чемпиона мира британцем Тайсоном Фьюри, сообщает сайт WBC. Однако перед этим Фьюри ждет матч-реванш с американцем Деонтеем Уайлдером. Боксеры уже сходились на ринге в рамках титульника в феврале этого года. Тогда британец победил оппонента техническим нокаутом в седьмом раунде. Несмотря на это, букмекеры делают крайне осторожные прогнозы на второй поединок, отдавая предпочтение Уайлдеру.

Бой Фьюри—Уайлдер планируется на 19 декабря. Именно тогда станет известен соперник Поветкина в борьбе за пояс чемпиона мира. Российского боксера уже успел поздравить его коллега — экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев. В интервью РЕН-ТВ он подчеркнул, что «сломить Поветкина может только сам Поветкин».

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