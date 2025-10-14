Прокуратура обвинила ректора питерского вуза в растрате почти сотни миллионов рублей

Ректора СПбГУП Запесоцкого обвиняют в растрате более 94 миллионов рублей
Ректора СПбГУП обвиняют в трате миллионов рублей на поездки и рестораны
Ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александр Запесоцкий, временно отстраненный от должности, фигурирует в деле о незаконном расходовании средств вуза. Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, в рамках иска о возврате имущества из незаконного владения СПбГУП были выявлены злоупотребления — за последние два года университет потратил более 94 миллионов рублей на Запесоцкого.

«СПбГУП за два года потратил более 74 миллионов рублей на зарубежные поездки ректора и членов его семьи, оплату посещений ими ресторанов и прочего, а еще 20 миллионов рублей выложил за проживание господина Запесоцкого под усиленной охраной. Защита ответчика выводы прокуроров не комментирует», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на ведомство.

Проверка, проведенная Генпрокуратурой совместно с ФНС, подтвердила масштабные траты руководства учебного заведения. В 2023–2024 годах университет оплачивал аренду элитного коттеджа в поселке Лисий Нос на берегу Финского залива, услуги охраны особняка и квартиры в центре Санкт-Петербурга, а также роскошные зарубежные поездки ректора и его семьи. Представители ведомства отметили, что средства учебного заведения расходовались на перелеты бизнес-классом во Францию, Монако и Италию, посещения ресторанов, экскурсии и приобретение алкоголя.

Ранее сотрудники и студенты СПбГУП направили обращение к президенту России Владимиру Путину. В тексте документа выражается просьба о вмешательстве в ситуацию, связанную с отстранением от занимаемой должности ректора вуза Александра Запесоцкого. По мнению авторов обращения, это решение носит неправомерный характер. В то же время суд Петербурга и Ленобласти вынес постановление о передаче СПбГУП, а также всего принадлежащего ему имущества, в государственную собственность.

