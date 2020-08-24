Чиновник, отменивший карантин, передал дела губернатору Куйвашеву

Орлов снимал ограничения две недели подряд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов с 24 августа ушел в отпуск, сообщили собеседники URA.RU в правительстве региона. Перед этим этим он успел снять часть ограничений из-за коронавируса и анонсировать ряд других изменений.

Орлов проведет в отпуске две недели, в том числе часть времени — за пределами региона, знают в окружении политика. До этого чиновник брал время для отдыха более полугода назад, в феврале 2020 года.

Алексей Орлов возглавлял Свердловскую область последние две недели в должности врио губернатора. За это время он разрешил ресторанам и барам принимать клиентов, снял ограничения на работу домов и баз отдыха, санаторно-курортных организаций, разрешил работать аттракционов и детским игровым площадкам на открытом воздухе, а также позволил фитнес-центрам организовывать занятия групп численностью до 20 человек. Допустимое количество посетителей массовых культурных, физкультурных и спортивных мероприятий было увеличено с 10% до 30%.

Чиновник также заявил URA.RU, что в регионе обсуждается открытие кинотеатров. Тем не менее, после возвращения Евгения Куйвашева из отпуска все действующие запреты были сохранены.