Владельцам киосков и бойцам СВО запретили проводить пикет в центре Екатеринбурга

Власти отказали недовольным бизнесменам в проведении митинга в Екатеринбурге на площади 1905 года против реформы уличной торговли, в ходе которой снесут более полутора тысяч киосков. Ответ министерства общественной безопасности региона на запрос предпринимателей есть в распоряжении URA.RU.
«В целях соблюдения баланса интересов общества и государства, обеспечения общественной безопасности и общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц, проведение публичных мероприятий в соответствии с протоколом Оперативного штаба от 26.10.2022 года на территории Свердловской области ограничено», — следует из ответа. Документ подписал глава областного министерства Александр Кудрявцев.
Бизнесмены собирались провести митинг против политики администрации 14 апреля. «Союз НТО» не раз отправлял гуманитарные грузы бойцам, сражающимся на передовой. Среди нас есть и участники СВО. Однако, еще не успев победить наших внешних врагов, ребята сегодня вынуждены защищаться от врагов внутренних», — написал глава инициативной группы Роман Ступников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Теперь владельцы киосков намерены провести акцию в другом месте. Рассматривается парк 50-летия ВЛКСМ.
В Екатеринбурге идет реформа нестационарных торговых объектов. По новым правилам получить место для киоска можно будет только через аукцион. В 2025 году власти хотят избавиться от полутора тысяч киосков по всему городу. Актуальным требованиям законодательства на данный момент соответствуют только 5% мест.
В феврале дума с подачи администрации сократила срок добровольного выноса торговых точек, признанных чиновниками незаконными. Если раньше у коммерсантов было до пяти дней, сейчас это от суток до трех часов в зависимости от типа конструкции.
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