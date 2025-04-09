«Уральские авиалинии» стали дипломантами самой престижной премии в авиации. Фото

«Уральские авиалинии» стали дипломантами премии «Крылья России-2024»

09 апреля 2025 в 16:36 Размер текста - 17 +

«Уральские авиалинии» за год перевезли четыре млн пассажиров на международных направлениях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпанию «Уральские авиалинии» наградили дипломами в двух номинациях Национальной авиационной премии «Крылья России-2024». Церемония прошла 8 апреля в Москве, на мероприятии присутствовали представители аэропортов, авиакомпаний, лидеры авиационного бизнеса и чиновники. В праздничном событии приняли участие более 200 человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиаперевозчика. «Мы перевезли почти четыре миллиона пассажиров на международных направлениях, это в полтора раза больше, чем годом ранее. Мы планомерно и последовательно восстановили нашу международную географию полетов, возобновили рейсы в Китай, Эмираты, Азербайджан, Армению, Турцию и Узбекистан», — отметила пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова, выразив благодарность экспертному совету и членам жюри. Суммарно «Уральские авиалинии» были отмечены двумя дипломами: «Авиакомпания года — пассажирские перевозки на МВЛ, группа 1 (свыше двух миллионов пассажиров)» и «Авиакомпания года — пассажирские перевозки ВВЛ, группа 1 (свыше пяти миллионов пассажиров)». «Это, безусловно, заслуга нашего большого коллектива, результат слаженной и самоотверженной работы всех без исключения сотрудников авиакомпании, которые заслуживают глубокой и искренней признательности — выразила радость Гасникова. В шорт-лист премии по итогам 2024 года вошли 16 аэропортов и 20 российских авиакомпаний. Состав жюри представляли более 30 человек — представители авиационного, туристического бизнеса, научных отраслевых институтов, общественные организации, а также независимые эксперты. Они назвали лучших в 11 номинациях конкурса, а еще в трех номинациях победителей определяли по итогам интернет-опроса по предпочтениям авиапассажиров. Благодаря этой премии уже 28 лет определяют лидеров воздушного транспорта и отображают, анализируют вектор развития отрасли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиакомпанию «Уральские авиалинии» наградили дипломами в двух номинациях Национальной авиационной премии «Крылья России-2024». Церемония прошла 8 апреля в Москве, на мероприятии присутствовали представители аэропортов, авиакомпаний, лидеры авиационного бизнеса и чиновники. В праздничном событии приняли участие более 200 человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиаперевозчика. «Мы перевезли почти четыре миллиона пассажиров на международных направлениях, это в полтора раза больше, чем годом ранее. Мы планомерно и последовательно восстановили нашу международную географию полетов, возобновили рейсы в Китай, Эмираты, Азербайджан, Армению, Турцию и Узбекистан», — отметила пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова, выразив благодарность экспертному совету и членам жюри. Суммарно «Уральские авиалинии» были отмечены двумя дипломами: «Авиакомпания года — пассажирские перевозки на МВЛ, группа 1 (свыше двух миллионов пассажиров)» и «Авиакомпания года — пассажирские перевозки ВВЛ, группа 1 (свыше пяти миллионов пассажиров)». «Это, безусловно, заслуга нашего большого коллектива, результат слаженной и самоотверженной работы всех без исключения сотрудников авиакомпании, которые заслуживают глубокой и искренней признательности — выразила радость Гасникова. В шорт-лист премии по итогам 2024 года вошли 16 аэропортов и 20 российских авиакомпаний. Состав жюри представляли более 30 человек — представители авиационного, туристического бизнеса, научных отраслевых институтов, общественные организации, а также независимые эксперты. Они назвали лучших в 11 номинациях конкурса, а еще в трех номинациях победителей определяли по итогам интернет-опроса по предпочтениям авиапассажиров. Благодаря этой премии уже 28 лет определяют лидеров воздушного транспорта и отображают, анализируют вектор развития отрасли.