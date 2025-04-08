08 апреля 2025

В главном уральском вузе объяснили, зачем ужесточили контроль за иностранными студентами

В УрФУ иностранцев обязали отмечаться в вузе для соблюдения цели въезда в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Контроль усилили именно за иностранцами — с целью соблюдения цели въезда в Россию
Контроль усилили именно за иностранцами — с целью соблюдения цели въезда в Россию Фото:

В Уральском федеральном университете (УрФУ) усилили контроль за посещаемостью занятий иностранными студентами. Каждый институт ввел свои правила — вплоть до сканирования студенческих билетов. Это мера была необходима, чтобы контролировать обучающихся, которые приехали в Россию с целью учебы, сообщили URA.RU в пресс-службе вуза.

«В целях недопущения нарушения норм действующего миграционного законодательства РФ со стороны иностранных обучающихся университета, в части осуществления заявленной цели поездки, а также исполнения требований, предъявляемых к образовательным учреждениям, университетом на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия, а также учет посещаемости учебных занятий», — говорится в сообщении. Отмечается, что каждый институт самостоятельно выбирает форму контроля за посещением лекций и практик.

Например, как уточнил агентству заместитель проректора по информационной политике и продвижению Дмитрий Бенеманский, в институте радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ, появилось устройство, где иностранцы должны сканировать штрихкод на студенческом билете. При этом где-то может быть и просто журнал, где отмечаются студенты.

В УрФУ подчеркнули, что иностранцы, приглашенные в Россию, обязаны посещать все занятия. «В случае выявления отсутствия студента в университете без уважительной причины проводятся разъяснительные беседы с иностранным обучающимся для уточнения причины, послужившей пропуску занятий, а также предотвращения нарушения заявленной цели поездки», — говорится в сообщении.

Приглашающая сторона в течение двух дней должна уведомлять в полицию об утере контактов с находящимися в России. За непринятие мер по обеспечению соблюдения приглашенным иностранцев (или человеком без ) гражданства режима пребывания в РФ юрлицо могут оштрафовать на 400-500 тысяч рублей, а должностных лиц — на 45-50.

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В Уральском федеральном университете (УрФУ) усилили контроль за посещаемостью занятий иностранными студентами. Каждый институт ввел свои правила — вплоть до сканирования студенческих билетов. Это мера была необходима, чтобы контролировать обучающихся, которые приехали в Россию с целью учебы, сообщили URA.RU в пресс-службе вуза. «В целях недопущения нарушения норм действующего миграционного законодательства РФ со стороны иностранных обучающихся университета, в части осуществления заявленной цели поездки, а также исполнения требований, предъявляемых к образовательным учреждениям, университетом на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия, а также учет посещаемости учебных занятий», — говорится в сообщении. Отмечается, что каждый институт самостоятельно выбирает форму контроля за посещением лекций и практик. Например, как уточнил агентству заместитель проректора по информационной политике и продвижению Дмитрий Бенеманский, в институте радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ, появилось устройство, где иностранцы должны сканировать штрихкод на студенческом билете. При этом где-то может быть и просто журнал, где отмечаются студенты. В УрФУ подчеркнули, что иностранцы, приглашенные в Россию, обязаны посещать все занятия. «В случае выявления отсутствия студента в университете без уважительной причины проводятся разъяснительные беседы с иностранным обучающимся для уточнения причины, послужившей пропуску занятий, а также предотвращения нарушения заявленной цели поездки», — говорится в сообщении. Приглашающая сторона в течение двух дней должна уведомлять в полицию об утере контактов с находящимися в России. За непринятие мер по обеспечению соблюдения приглашенным иностранцев (или человеком без ) гражданства режима пребывания в РФ юрлицо могут оштрафовать на 400-500 тысяч рублей, а должностных лиц — на 45-50.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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