В главном уральском вузе объяснили, зачем ужесточили контроль за иностранными студентами

В Уральском федеральном университете (УрФУ) усилили контроль за посещаемостью занятий иностранными студентами. Каждый институт ввел свои правила — вплоть до сканирования студенческих билетов. Это мера была необходима, чтобы контролировать обучающихся, которые приехали в Россию с целью учебы, сообщили URA.RU в пресс-службе вуза.
«В целях недопущения нарушения норм действующего миграционного законодательства РФ со стороны иностранных обучающихся университета, в части осуществления заявленной цели поездки, а также исполнения требований, предъявляемых к образовательным учреждениям, университетом на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия, а также учет посещаемости учебных занятий», — говорится в сообщении. Отмечается, что каждый институт самостоятельно выбирает форму контроля за посещением лекций и практик.
Например, как уточнил агентству заместитель проректора по информационной политике и продвижению Дмитрий Бенеманский, в институте радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ, появилось устройство, где иностранцы должны сканировать штрихкод на студенческом билете. При этом где-то может быть и просто журнал, где отмечаются студенты.
В УрФУ подчеркнули, что иностранцы, приглашенные в Россию, обязаны посещать все занятия. «В случае выявления отсутствия студента в университете без уважительной причины проводятся разъяснительные беседы с иностранным обучающимся для уточнения причины, послужившей пропуску занятий, а также предотвращения нарушения заявленной цели поездки», — говорится в сообщении.
Приглашающая сторона в течение двух дней должна уведомлять в полицию об утере контактов с находящимися в России. За непринятие мер по обеспечению соблюдения приглашенным иностранцев (или человеком без ) гражданства режима пребывания в РФ юрлицо могут оштрафовать на 400-500 тысяч рублей, а должностных лиц — на 45-50.
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