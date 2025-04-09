Бывший детский омбудсмен и телеведущий Павел Астахов прилетел в Екатеринбург ради презентации фильма-расследования «Вавилон. Башня гордыни». Урал стал вторым местом после Москвы, где провели премьерный показ. Картина создана при поддержке «Сима-ленда», а генеральным продюсером фильма выступил Борис Корчевников.
«Съемки проходили в Ираке, они начались в конце ноября, закончились в начале декабря прошлого года. Мы очень благодарны правительству Ирака, лично премьер-министру Ирака [Мухаммеду Шиа], который нам разрешил снимать в тех местах, где даже не снимают. Мы были первой за 30 лет российской телевизионной группой, которая снимала фильм в Ираке — с 1994 год, с момента войны с Кувейтом, никто не приезжал и не снимал. Нам дали охрану, нас снабдили сопровождением, отдали бронированный автомобиль, мы проехали 3000 км», — поделился деталями съемок Астахов.
В основе сюжета — библейская история о строительстве Вавилонской башни. Съемочная группа отправилась в Ирак, чтобы выяснить, где могла находиться постройка. Также зрителям расскажут, где разворачивались главные события Ветхого Завета, покажут места, недоступные для туристов, и как в наше время живет христианская община Ирака. «Вавилон. Башня гордыни» стал продолжением цикла историко-библейских фильмов.
Первыми новый фильм увидели участники СВО с семьями, студенты, воспитанники патриотических объединений, прихожане и другие. Телевизионная премьера уникального фильма пройдет 14 и 15 апреля. После она будет доступна на сайте телеканала «Спас». «Вавилон. Башня гордыни» стал продолжением цикла историко-библейских фильмов.
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